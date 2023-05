Parlamento de Ecuador decidirá este martes si avanza o no con el juicio político contra Guillermo Lasso

Este martes el Parlamento de Ecuador deberá definir si avanza o no en el juicio político de censura contra el mandatario de la nación, Guillermo Lasso, por presuntamente haber incurrido en el delito de peculado, por un contrato firmado entre la empresa pública flota petrolera ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker Pool.

Esto luego de que el domingo, Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional convocara a una sesión del pleno alrededor de las 10:45 (hora local) de este martes luego de que la Comisión de Fiscalización del Legislativo no consiguiera aprobar el informe que recomendaba el archivo del juicio.

La sesión convocada por Saquicela es para conocer unos memorandos remitidos por la Comisión de Fiscalización del Legislativo, en los que se ratificó que no se alcanzó a aprobar el borrador del informe.

Tras ello, 137 legisladores deberán decidir si se avanza o no con el proceso contra el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso. Para que el juicio de político de censura sea aprobado deberá de contar con 70 votos.

Se requiere la aprobación de 92 legisladores para censurar y destituir al presidente, según la normativa ecuatoriana.

De acuerdo con la oposición ecuatoriana, Lasso tenía conocimiento de un contrato de Estado de una empresa de transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la firma privada Amazonas Tanker.

El contrato entre ambas empresas inició en el año 2018, cuando Lasso aún no era presidente, pero los legisladores aseguran, en el informe de pedido de juicio político, que el mandatario conocía las irregularidades que estaban pasando al interior de FLOPEC y que, en lugar de dar por terminado el contrato que “era perjudicial para el estado”, propició la corrupción con la designación de funcionarios que lo mantuvieron vigente.

La defensa de Guillermo Lasso aseguró que los contratos fueron firmados durante la administración del expresidente de Ecuador Lenin Moreno y que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación en la que se recogió una serie de recomendaciones dadas por la Contraloría del país.

Por su parte, el presidente de Ecuador ha señalado que el juicio político en su contra “no tiene ni pies ni cabeza”.

"La democracia se fortalece con más democracia, por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta", dijo Lasso en una alocución emitida en televisión.

Lasso agregó que están intentando "asesinar" su reputación y rechazó tajantemente el proceso. "A mí me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar", dijo.

En medio de las intenciones de la oposición de destituir al presidente ecuatoriano, Lasso tiene la opción de decretar 'la muerte cruzada’, se trata de una figura que está en la constitución ecuatoriana y que le da al mandatario el poder de disolver la asamblea nacional y convocar a elecciones anticipadas. Lasso ya ha dicho que usará este mecanismo, en caso, de que prospere el proceso en su contra.