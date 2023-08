Partido de Fernando Villavicencio cambió de candidato: ahora será Christian Zurita

La carrera por la Presidencia de Ecuador vuelve a moverse desde el Movimiento Construye, partido del candidato asesinado Fernando Villavicencio.

A pesar de que la colectividad había anunciado Andrea González, fórmula vicepresidencial de Villavicencio, como contendiente para los comicios, este domingo se hizo un nuevo anuncio.

Christian Zurita, periodista y amigo personal de Villavicencio, fue designado como el candidato que se medirá ante Luisa González, aspirante del ala de Rafael Correa.

A solo 7 días de la cita electoral el Movimiento Construye acusó al CNE de no actuar de manera oportuna frente a la postulación de González:

"Frente a la falta de respuestas claras del CNE y a la reacción furibunda de algunos sectores políticos, no correremos ningún riesgo. Christian Zurita será inscrito como nuestro candidato presidencial".

Esto ocurre tan solo un día después de que Construye lanzara el mismo pero con el nombre de la ambientalista como candidata en la carrera por el Palacio de Carondelet:

“Andrea González Náder fue la persona elegida por Fernando Villavicencio y por el Movimiento Construye para reemplazar al Presidente en caso de su ausencia. Consecuente con aquello, los órganos directivos del Movimiento se han ratificado a esta decisión y Andrea González será inscrita como candidata a la Presidencia de la República del Ecuador”, dijo el partido en un comunicado.

Sobre esto se pronunció Verónica Sarauz, quien había rechazado la nominación de González Náder, decisión que calificó de "ilegal".

“Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que remplace a Fernando cuando todos sabemos que eso es ilegal, las candidaturas en este país son irrenunciables, el candidato que tiene que ser reemplazado es el candidato a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia no puede renunciar y no lo puede suceder en el cargo porque no han ganado las elecciones”, aseveró Sarauz.

Ahora, a falta de un pronunciamiento oficial por parte del CNE, González seguiría como fórmula vicepresidencial del movimiento, esta vez, de Zurita.