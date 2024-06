Presidente de Chile dice que las violaciones de derechos humanos en Venezuela son "absolutamente evidentes"

Este viernes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que las violaciones de derechos humanos en Venezuela son “absolutamente evidentes”.

No se pierda | Destino América: conozca cada uno de los estadios donde se jugará la Copa América 2024 ↓

El jefe de Estado sostuvo desde Suiza, donde participará en la Cumbre de Paz en Suiza, encuentro que buscará poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania, que “Chile defiende los derechos humanos en Chile y en el mundo”.

“En el caso de Venezuela es demasiado evidente, más de siete millones de venezolanos han dejado su patria, el que no quiera reconocer eso, me parece que no se debería de discutir más al respecto. Nosotros tomamos posición respecto a los principios que inspiran la política internacional, seremos siempre coherentes”, expresó el gobernante.

VEA TAMBIÉN "Viola la naturaleza del organismo colegiado": exconsultor jurídico del CNE sobre exclusión de la observación europea en las elecciones presidenciales de Venezuela o

Representantes de 90 países, incluidas personas al frente de los gobiernos de varias naciones, asistirán este sábado y domingo a la conferencia en el complejo turístico de Bürgenstock, en el centro de Suiza.

VEA TAMBIÉN Presos levantan huelga de hambre en cárceles de Venezuela tras acuerdo parcial o

Varios países latinoamericanos han mostrado una posición crítica a la guerra, en particular, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mandatarios de derecha han estado claramente del lado de Ucrania, mientras que, los de izquierda, se han inclinado a favor de Rusia.

En el caso de Colombia y México, los gobiernos de dichos países se muestran en contra de la entrega de armamento a Ucrania.

No obstante, Chile desde un principio ha condenado la postura de Vladimir Putin en cuanto a la invasión.

Aparte de la Cumbre de Paz, Boric completará una gira por varios países de Europa con foco en inversión, derechos humanos y educación.