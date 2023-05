Rosales se inclina por asistencia del CNE a las primarias

El gobernador del estado Zulia y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, afirmó que su organización política tendrá candidato para las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para 2024.

En cuanto a las elecciones primarias de la oposición, aboga para que se realicen con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) e incluya toda la formalidad técnica y administrativa de unos comicios presidenciales.

“Si yo digo que no voy con ese CNE, ¿con cuál voy a ir entonces para las presidenciales? No puedo negar el sistema automatizado que me hizo gobernador y nos permitió ganar en Barinas, donde se repitieron las elecciones. Si decimos eso es porque no queremos ir a las presidenciales y eso es delicado”, dijo.

Aunque otros pre-candidatos consideran que la participación del CNE podría representar un riesgo para la identidad de los participantes, Rosales insiste en que el organismo debe ser parte del proceso.

“¿Para qué primarias si no buscamos el objetivo y el fin que son las presidenciales? Si yo digo no voy con ese CNE, entonces después ¿con cuál voy a ir a las presidenciales?”, se preguntó.

En días pasados, el Poder Electoral consideró “inviable” una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), entre las que figuran la eliminación del proceso de autentificación biométrica del sistema de votación y hacer jornadas especiales del Registro Electoral.

El CNE argumentó que eliminar el sistema biométrico generaría una “vulnerabilidad” y recordó que en más de 21 procesos electorales ha garantizado “la seguridad de la identidad de los electores”.

Aunque Rosales no confirmó si será el candidato y dijo que “en su momento” procederán con la inscripción.

“Vamos a participar, vamos a estar dentro de ese proceso electoral dentro de las normas constitucionales y electorales. No estamos en tiempos de sembrar dudas, no estamos en tiempos de construir alternativas para que terminen mal los procesos”, dijo Rosales.