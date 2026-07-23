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Jueves, 23 de julio de 2026
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Estados Unidos

Marco Rubio aseguró que el régimen de Irán “suplica todos los días” alcanzar un acuerdo con Estados Unidos

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
El jefe de la diplomacia sostuvo que el régimen de Irán envía de forma constante mensajes a Washington a través de terceros países, aunque evitó precisar cuáles.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán "suplica todos los días" a Washington alcanzar un acuerdo, durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila.

Según Rubio, el principal obstáculo en la relación con Teherán es que "cada vez que llegan a un acuerdo, lo rompen o intentan modificarlo". Además, advirtió que el régime Islámico continuará enfrentando consecuencias por prolongar el conflicto.

El jefe de la diplomacia sostuvo además que el régimen de Irán envía de forma constante mensajes a Washington a través de terceros países, aunque evitó precisar cuáles. Incluso afirmó que Teherán "se está quedando sin países" mediante los cuales transmitir esas comunicaciones.

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Asimismo, calificó a Irán como un régimen dirigido por "clérigos radicales" y "lunáticos malvados", y afirmó que la población continuará sufriendo mientras sus dirigentes no cambien de postura.

Las declaraciones del secretario de Estado coinciden con las del presidente Donald Trump, quien previamente sostuvo que Irán "no está listo" para alcanzar un acuerdo.

En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento con el propósito de alcanzar un alto el fuego, asegurar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y abrir un proceso de negociación sobre el programa nuclear iraní. No obstante, hace dos semanas Trump puso fin a la tregua al sostener que Irán no había respetado los compromisos adquiridos.

Desde ese momento, Estados Unidos ha incrementado sus operaciones militares contra territorio iraní. Como respuesta, Teherán llevó a cabo ataques contra varios países del Golfo aliados de Washington, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Qatar.

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