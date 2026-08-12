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Ejército de Colombia

Identifican a los dos militares muertos en atentado con explosivos contra el Ejército en Huila: disidencias de las Farc serían las responsables

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercito de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejercito de Colombia - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con el Ejército, se intensificarán las operaciones militares contra las disidencias de las Farc que delinquen en este departamento.

El cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano son los integrantes del Ejército Nacional que murieron este miércoles, 12 de agosto, en un ataque con explosivos en el departamento del Huila, que habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc.

En comunicados publicados en su cuenta de X, el Ejército afirmó que lamenta el “vil asesinato” del suboficial.

“Con profundo dolor rechazamos categóricamente el vil asesinato de nuestro #HéroePorSiempre, el suboficial Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano, quien se desplazaba para atender el hallazgo de un cilindro, dispositivo explosivo improvisado, en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, municipio de Algeciras, Huila”, aseguró.

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Asimismo, informaron que el soldado Luis Felipe fue trasladado a un centro médico para recibir atención, pero, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

Pese a los esfuerzos realizados para brindarle atención y trasladarlo oportunamente a un centro médico, nuestro #HéroePorSiempre, el Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en este vil ataque”, explicaron desde el Ejército.

Asimismo, indicaron: “Su entrega, valor y sacrificio por la seguridad de los colombianos permanecerán siempre en nuestra memoria. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos con profundo dolor a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento. Honor y gloria a nuestros héroes”.

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De acuerdo con el Ejército, se intensificarán las operaciones militares contra las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Huila y que pretenden imponer sus reglas de horror.

Informamos a la comunidad que las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”, precisó.

Finalmente, cabe aclarar que este no ha sido el único hecho violento, pues, en la noche de este domingo 2 de agosto, en el departamento del Huila, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, lo que generó una explosión en el perímetro de la unidad.

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