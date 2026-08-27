La Organización Panamericana de la Salud distribuye 2,9 millones de vacunas en Venezuela tras los terremotos
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó este jueves la llegada a Venezuela de 2,9 millones de dosis de vacunas, destinadas a la respuesta sanitaria y de inmunización luego del devastador doblete sísmico que golpeó al país.
1,23 millones son dosis de la pentavalente, 1,03 millones son de toxoide diftérico/tetánico, 250.000 son contra la rabia canina, 199.000 son de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), 100.000 son contra la fiebre amarilla y 96.000 son de BCG.
El pasado 24 de agosto, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.
El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.
Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.
Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.
Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.
Hasta el momento, La Guaira se encuentra en labores de remoción de escombros.