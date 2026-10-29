NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Fico Gutiérrez

Federico Gutiérrez revela detalles de la captura del hijo del exfutbolista Iván René Valenciano en Medellín y explica su rol en la banda ‘La Roja’

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
Las autoridades locales y nacionales desarticularon a la estructura criminal ‘La Roja’, vinculada a hurtos violentos y a la marcación de víctimas en zonas exclusivas de la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló este jueves detalles de la captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, y de su hijastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes, durante un mega operativo desarrollado en la ciudad junto con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Valenciano’ y ‘Risitas’, fueron identificados como integrantes de la banda delincuencial ‘La Roja’, dedicada al hurto calificado y agravado en sectores estratégicos, centros comerciales y vías de acceso al aeropuerto.

o

Según el reporte oficial entregado por el mandatario local, alias ‘Valenciano’ cumplía el rol de marcador en la estructura criminal, con la identificación previa de ciudadanos con objetos de alto valor como joyas y relojes de gama alta para coordinar su seguimiento y atraco a mano armada.

“Nosotros aquí tenemos todos los programas sociales cubiertos, aquí el que quiera estudiar tiene garantizado su colegio y oportunidades laborales. La excusa de la falta de oportunidades para delinquir es completamente falsa. El mensaje que le quiero dar a los jóvenes de Medellín y a todo el mundo: aquí no hay espacio para delinquir y no hay más excusas de que no tuvieron una oportunidad”, aseveró el alcalde Gutiérrez al medio Blu Radio.

El alcalde destacó que el operativo dejó como resultado la desarticulación de ocho presuntos integrantes de la estructura ‘La Roja’. Asimismo, anunció que las autoridades seguirán combatiendo la delincuencia a través del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, el cual continúa con un proceso constante de refuerzo tecnológico.

o

Los dos capturados fueron procesados por las autoridades y entregados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de iniciar el proceso penal correspondiente en su contra.

Temas relacionados:

Fico Gutiérrez

Medellín

Iván René Valenciano

Operativo

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

El mensaje de María Corina Machado a Delcy Rodríguez, quien habló de elecciones: "El efecto del domingo se está haciendo sentir"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque con drones en Chocó - Captura de pantalla de redes sociales
Drones

Gobernadora de Chocó alerta sobre el asedio con drones al que el ELN tiene sometido al sur del departamento

Flores y velas encendidas- CANVA
Venezuela

Familia venezolana exige justicia por el asesinato de una niña de 7 años en Estados Unidos

Reforma al sistema pensional en Alemania - Foto: EFE
Pensiones

País europeo aprueba un novedoso sistema de ahorro para la jubilación desde la infancia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque con drones en Chocó - Captura de pantalla de redes sociales
Drones

Gobernadora de Chocó alerta sobre el asedio con drones al que el ELN tiene sometido al sur del departamento

Flores y velas encendidas- CANVA
Venezuela

Familia venezolana exige justicia por el asesinato de una niña de 7 años en Estados Unidos

Reforma al sistema pensional en Alemania - Foto: EFE
Pensiones

País europeo aprueba un novedoso sistema de ahorro para la jubilación desde la infancia

Islas Malvinas (Canva)
Argentina

Macron pedirá a Milei resolver ante la justicia internacional la disputa por las islas Malvinas

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Israel

Israel abatió a dos integrantes de Hamás en Jan Yunis: uno habría participado en el ataque del 7 de octubre y sería comandante de la organización terrorista

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Rusia

Marco Rubio exige a Rusia que comparta información sobre caso de peste pulmonar tras muerte de científica en un centro de investigación

Sede de la FIFA en Zúrich, Suiza - Foto: EFE
Fútbol

Los tres grandes anuncios que dejó el Consejo de la FIFA sobre distintos torneos que se realizarán en los próximos años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023