Federico Gutiérrez revela detalles de la captura del hijo del exfutbolista Iván René Valenciano en Medellín y explica su rol en la banda ‘La Roja’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló este jueves detalles de la captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, y de su hijastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes, durante un mega operativo desarrollado en la ciudad junto con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Valenciano’ y ‘Risitas’, fueron identificados como integrantes de la banda delincuencial ‘La Roja’, dedicada al hurto calificado y agravado en sectores estratégicos, centros comerciales y vías de acceso al aeropuerto.

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Según el reporte oficial entregado por el mandatario local, alias ‘Valenciano’ cumplía el rol de marcador en la estructura criminal, con la identificación previa de ciudadanos con objetos de alto valor como joyas y relojes de gama alta para coordinar su seguimiento y atraco a mano armada.

“Nosotros aquí tenemos todos los programas sociales cubiertos, aquí el que quiera estudiar tiene garantizado su colegio y oportunidades laborales. La excusa de la falta de oportunidades para delinquir es completamente falsa. El mensaje que le quiero dar a los jóvenes de Medellín y a todo el mundo: aquí no hay espacio para delinquir y no hay más excusas de que no tuvieron una oportunidad”, aseveró el alcalde Gutiérrez al medio Blu Radio.

El alcalde destacó que el operativo dejó como resultado la desarticulación de ocho presuntos integrantes de la estructura ‘La Roja’. Asimismo, anunció que las autoridades seguirán combatiendo la delincuencia a través del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, el cual continúa con un proceso constante de refuerzo tecnológico.

Los dos capturados fueron procesados por las autoridades y entregados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de iniciar el proceso penal correspondiente en su contra.