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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Migración Colombia

Así fue el operativo de Migración Colombia para expulsar a Venezuela a 98 extranjeros vinculados con supuestas redes criminales

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes de Migración Colombia participan en un operativo este martes, en Cúcuta-Foto EFE
Integrantes de Migración Colombia participan en un operativo este martes, en Cúcuta-Foto EFE
En cumplimiento de las directrices del Ejecutivo, un operativo conjunto en Medellín permitió el traslado hacia la frontera de los expulsados.

La oficina de Migración Colombia informó, mediante una nota de prensa en su red social de X, que el miércoles se ejecutó la expulsión y retorno hacia territorio venezolano de 98 ciudadanos extranjeros.

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El operativo, encabezado por el director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, se desarrolló en la ciudad de Medellín mediante una acción coordinada entre la entidad migratoria, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, institución que dispuso de dos aeronaves para el traslado de los infractores hasta la zona fronteriza de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el balance oficial de la intervención, un 80 % de los deportados se encontraba en situación migratoria irregular y acumulaba un historial de 241 registros por detenciones previas, por supuestos delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, el hurto y las alteraciones graves al orden público, además de 63 ingresos a Centros de Traslado por Protección (CTP).

Asimismo, dos de los aprehendidos contaban con órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, por lo que fueron puestos de manera inmediata a disposición de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

“Desde Migración Colombia avanzamos en el fortalecimiento de nuestras competencias y, conforme a las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, nos articulamos con las diferentes autoridades a lo largo y ancho del territorio nacional para devolverle la tranquilidad a los colombianos”, ratificó el director de Migración Colombia.

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El organismo colombiano anunció que mantendrá estas acciones de control y verificaciones migratorias en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de contribuir a la protección de la soberanía nacional, la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el territorio nacional.

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