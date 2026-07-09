Viejo conocido de Cristiano Ronaldo suena para ser el nuevo técnico de la selección de Portugal

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el acuerdo está confirmado y en los siguientes días será anunciado oficialmente por la Federación Portuguesa de Fútbol, afirmó.

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“Jorge Jesus será el nuevo seleccionador de Portugal, ¡here we go! Ha aceptado tomar el relevo tras Roberto Martínez”, indicó en sus redes sociales. Agregó que “lideraría el proyecto para la Nations League, la Euro 2028 y el próximo Mundial”.



Aunque la hermana de Cristiano Ronaldo había anunciado que el astro portugués se iba a retirar de la selección después de finalizar el torneo de la Copa del Mundo, este movimiento lo haría replantear su situación.

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Actualmente Jorge Jesus, Tras dejar Arabia al finalizar la temporada pasada, desestimó ofertas de otros equipos de Oriente Medio e incluso de África, todo con el objetivo de tener el sueño de dirigir una selección y proclamarse campeón del mundo en 2030.

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A sus 71 años, Jorge Jesus nunca ha dirigido una selección nacional. Ha trabajado para clubes importantes como Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahçe, Al-Hilal y cuenta con un palmarés de 25 títulos.