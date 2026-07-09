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Jueves, 09 de julio de 2026
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Una vista orbital La NASA mira a EE. UU. desde el espacio y revela una extraña "mancha roja" detectada junto a una de las sedes de la Copa del Mundo 2026

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
observatorio Terrestre de la NASA - Foto: NASA
observatorio Terrestre de la NASA - Foto: NASA
La copa de la FIFA 2026 no solo se vive como pasión en la tierra, sino que también es observada con detenimiento desde el espacio

La imagen difundida originalmente por el Observatorio Terrestre de la NASA expone una anomalía marcada cromática en una zona adyacente a una mega estructura deportiva sede del Mundial de fútbol.

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Aunque desde la perspectiva terrestre estas actividades pueden pasar desapercibidas o ser consideradas obras locales aisladas, la vista fue a más de 400 Kilómetros de altura.

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El estadio de Bahía de San Francisco se alcanza a detallar en el centro hacia la izquierda, y está rodeado de infraestructuras urbanas, y por la parte superior son visibles los coloridos estanques del sur de la Bahía.

A pesar de las especulaciones iniciales que sugería que era contaminación química, los expertos de la agencia espacial estadounidense aclararon en misterio: “el color brillante proviene de un masivo proyecto de excavación de tierras y recuperación ecológica".

La fotografía fue tomada por una cámara de alta precisión y un lente de largo alcance a bordo, por los tripulantes de la expedición 67 a bordo del laboratorio orbital.

Este hallazgo resalta el valor de la observación satelital en el marco de los grandes eventos globales.

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Más allá de la curiosidad visual que regala el Fútbol, los científicos de la NASA recuerdan que estas imágenes son fundamentales para estudiar la relación entre las gigantescas infraestructuras deportivas y los ecosistemas urbanos que interactúan y se sostienen entre sí.

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