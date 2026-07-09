La imagen difundida originalmente por el Observatorio Terrestre de la NASA expone una anomalía marcada cromática en una zona adyacente a una mega estructura deportiva sede del Mundial de fútbol.

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Aunque desde la perspectiva terrestre estas actividades pueden pasar desapercibidas o ser consideradas obras locales aisladas, la vista fue a más de 400 Kilómetros de altura.

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El estadio de Bahía de San Francisco se alcanza a detallar en el centro hacia la izquierda, y está rodeado de infraestructuras urbanas, y por la parte superior son visibles los coloridos estanques del sur de la Bahía.

A pesar de las especulaciones iniciales que sugería que era contaminación química, los expertos de la agencia espacial estadounidense aclararon en misterio: “el color brillante proviene de un masivo proyecto de excavación de tierras y recuperación ecológica".

La fotografía fue tomada por una cámara de alta precisión y un lente de largo alcance a bordo, por los tripulantes de la expedición 67 a bordo del laboratorio orbital.

Este hallazgo resalta el valor de la observación satelital en el marco de los grandes eventos globales.

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Más allá de la curiosidad visual que regala el Fútbol, los científicos de la NASA recuerdan que estas imágenes son fundamentales para estudiar la relación entre las gigantescas infraestructuras deportivas y los ecosistemas urbanos que interactúan y se sostienen entre sí.