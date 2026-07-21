Hallan sin vida y con signos de tortura a reconocido artista plástico venezolano

Unidades policiales venezolanas hallaron sin vida y con signos de tortura al reconocido artista plástico Fernando Wamprechts.

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Fue encontrado muerto dentro de su vivienda, que también funcionaba como galería de arte, en la urbanización El Viñedo de Valencia, estado Carabobo.

Vecinos del sector alertaron a cuerpos de seguridad tras notar que la puerta principal del inmueble permanecía abierta desde hacía dos días.

Al ingresar al mencionado lugar, los funcionarios localizaron al artista de 65 años de edad atado a una silla.

Según trasciende, el cadáver de Wamprechts presentaba signos de tortura y se encontraba atado, por lo que el caso es investigado como un homicidio.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acordonó la escena del crimen, levantaron evidencias y revisaron las cámaras de seguridad cercanas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fernando Wamprechts nació en Barcelona, estado Anzoátegui, y desarrolló una destacada trayectoria en las artes plásticas.

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Se formó en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y amplió sus estudios en Austria y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como el 'Premio Bernardo Rubinstein del Salón Arturo Michelena' y el primer lugar de la 'Bienal Christian Dior', además de fundar la Cámara de Bellas Artes que lleva su nombre.