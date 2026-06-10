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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Papa León XIV

A horas del arranque del Mundial, el papa León XIV comparó la vida con el fútbol: "Se juega en equipo; hay que aprender a correr juntos"

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El papa León XIV, a su llegada a la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, España - Foto: EFE
El papa León XIV, a su llegada a la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, España - Foto: EFE
El pontífice habló de balompié al responder a un niño, Renzo, de seis años, que le leyó una carta en la que le preguntaba si le gustaba ese deporte.

A un día de que empiece el Mundial, el papa León XIV comparó la vida con el fútbol y dijo que en ambos se debe jugar "en equipo".

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"El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo y hay que aprender a correr juntos", dijo el pontífice en un evento en Barcelona, en el quinto día de su visita a España.

"En ese sentido, uno puede ser una estrella", pero si "nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder", agregó el religioso en la iglesia de San Agustín en Barcelona.

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El papa habló de fútbol al responder a un niño, Renzo, de seis años, que le leyó una carta en la que le preguntaba si le gustaba ese deporte.

León XIV, de 70 años, dijo que prefería el tenis, que todavía juega con regularidad, pero también el fútbol.

"Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo (Perú), jugaba fútbol. Defensa, si quieres saber, no era gran goleador", bromeó el papa, que tiene la nacionalidad peruana.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

El pasado martes 9 de junio el papa León XIV aterrizó en Barcelona en la segunda etapa de su visita a España.

Una vez arribó en el aeropuerto del Prat, el sumo pontífice fue recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull.

Posteriormente, el máximo jerarca de la Iglesia Católica fue trasladado a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para una homilía.

La histórica visita del papa León XIV a España se realiza del 6 al 12 de junio. Su gira abarca tres etapas principales: inició en Madrid, continuó en Barcelona (incluyendo una visita a la Sagrada Familia) y culmina en las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).

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La agenda internacional del pontífice contempla visitas pastorales y cortas peregrinaciones en Italia (incluyendo Pavía y Lampedusa) durante los meses de junio y julio.

El Santo Padre, vale recapitular, lleva aproximadamente un año y un mes al frente de la Iglesia Católica.

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