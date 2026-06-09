Este martes 9 de junio el papa León XIV aterrizó en Barcelona en la segunda etapa de su visita a España.

En el aeropuerto del Prat, el sumo pontífice fue recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de Cataluña, Salvador Illa; y el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull.

Posteriormente, el máximo jerarca de la Iglesia Católica fue trasladado a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para una homilía.

En dicha región del territorio español, el papa norteamericano dijo: "Gracias por la paciencia y por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos".

Tras la homilía, León XIV tiene prevista una vigilia de oración que se desarrollará en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La histórica visita del papa León XIV a España se realiza del 6 al 12 de junio. Su gira abarca tres etapas principales: inició en Madrid, continuó en Barcelona (incluyendo una visita a la Sagrada Familia) y culmina en las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).

La agenda internacional del pontífice contempla visitas pastorales y cortas peregrinaciones en Italia (incluyendo Pavía y Lampedusa) durante los meses de junio y julio.

León XIV (Robert Francis Prevost) fue elegido el 8 de mayo de 2025 tras el fallecimiento del papa Francisco.

El Santo Padre, vale recapitular, lleva aproximadamente un año y un mes al frente de la Iglesia Católica.