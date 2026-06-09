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Martes, 09 de junio de 2026
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España

Sacerdote revela detalles inéditos de la histórica visita del papa León XIV a España

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El pontífice congregó más de un millón de fieles en Madrid y celebró misa en el Santiago Bernabéu ante 80.000 personas durante tres días.

El papa León XIV concluyó una visita pastoral histórica a España que sorprendió por su anticipación y convocó multitudes sin precedentes en Madrid durante tres días intensos de actividades religiosas y encuentros con diversos sectores de la sociedad.

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De acuerdo con Fray Marcos García, sacerdote y comunicador presente en los eventos, "el papa León había dicho que venía a España, que quería venir a España, y parece ser que no lo esperaban tan pronto".

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La decisión del pontífice de adelantar su viaje a junio tomó por sorpresa incluso a la Conferencia Episcopal, que tuvo que activar protocolos de información de manera urgente.

“Solamente creo que entre oportunidades el Corpus se ha celebrado fuera de Roma", explicó Fray Marcos, señalando que anteriormente solo dos papas lo habían celebrado fuera de Roma, pero dentro de Italia.

Un momento particularmente simbólico fue la procesión del Corpus Christi, donde el papa personalmente cargó la custodia con el Santísimo Sacramento por las calles de Madrid. "El papa no quiso que lo cargara nadie, sino que quiso él cargar la custodia", destacó.

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