Donald Trump asegura que presenciará partidos del Mundial 2026: "lo haré; hablé con Gianni Infantino esta mañana"

Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos anunció sus planes de asistir a partidos del Mundial 2026.

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"Lo haré, lo haré", dijo Trump al ser consultado en el Despacho Oval si planeaba estar en alguno de los partidos del Mundial.

Trump, quien mantiene una sólida amistad con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió también a una comunicación que sostuvo con el máximo directivo del balompié internacional.

"Hablé con Gianni esta mañana... dijo que nunca ha habido nada siquiera parecido", añadió el gobernante republicano.

Así las cosas, el titular de la Casa Blanca busca dejar su sello en este Copa del mundo, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar del ímpetu que muestra Trump, el Mundial 2026 se ha visto empañado por distracciones extradeportivas que van desde los precios astronómicos de las entradas hasta una ofensiva contra la inmigración.

Más temprano la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno de Estados Unidos que "repiense a fondo" su política migratoria durante el Mundial de fútbol 2026.

A horas de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA, la política migratoria de los Estados Unidos ha generado tensiones.

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El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La Unión Americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.