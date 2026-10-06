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Martes, 06 de octubre de 2026
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Luto en Colombia: Murió Víctor Hugo Ayala, la voz del Himno Nacional

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Luto en Colombia- Foto referencia Canva
Luto en Colombia- Foto referencia Canva
Pese a que la noticia fue confirmada por sus familiares, hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La música colombiana se encuentra de luto tras conocerse la muerte del cantante y compositor Víctor Hugo Ayala, a los 92 años.

Pese a que la noticia fue confirmada por sus familiares, hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Ayala deja un importante legado en la música nacional, especialmente por sus interpretaciones de canciones como ‘Camino verde’ y ‘La quiero porque la quiero’, además de haber prestado su voz durante varias décadas para la interpretación del Himno Nacional que se transmitía por la televisión pública.

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Nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, Víctor Hugo Ayala mostró desde temprana edad una marcada inclinación por las artes. Aunque posteriormente se convertiría en una de las voces más reconocidas del país, sus primeros pasos estuvieron relacionados con el dibujo. De hecho, trabajó como dibujante en la Armada Nacional.

Su talento vocal comenzó a ganar reconocimiento gracias a la radio. Allí participó en diferentes concursos que le permitieron darse a conocer entre el público y abrirse camino en el mundo artístico. Su voz pasó por reconocidas emisoras como Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada, donde además tuvo la oportunidad de compartir con el maestro Jaime Llano González.

A lo largo de cinco décadas de trayectoria, Ayala se consolidó como una de las voces destacadas de la música romántica y el bolero en Colombia. Gran parte de su repertorio estuvo conformado por composiciones propias, entre ellas ‘Camino Verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’.

Estos temas alcanzaron gran popularidad entre los colombianos y fueron parte del trabajo musical que el artista desarrolló junto a la casa discográfica Sonolux, contribuyendo a construir una carrera que dejó una huella importante en la música nacional.

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