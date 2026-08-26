NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Terremoto en Venezuela

ONG Provea exige al régimen venezolano publicar registro unificado y actualizado de desaparecidos tras el devastador doblete sísmico

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas remueven escombros de un edificio colapsado por los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Personas remueven escombros de un edificio colapsado por los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
El último reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, respecto a los daños que dejaron los temblores no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Este miércoles, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al régimen de Venezuela un registro público y actualizado sobre el saldo de desaparecidos que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

o

"Exigimos al Estado venezolano un registro público, unificado y actualizado. Sin él, la búsqueda continúa solo en manos de las familias", manifestó Provea en su cuenta de Instagram.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

o

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

 

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

La Guaira

Caracas

Desaparecidos

Provea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
José Breijo, preso político del régimen venezolano - Foto: NTN24
Venezuela

Murió el ex-preso político José Breijo quien tras ser excarcelado en Venezuela se encontró con que en su vivienda vivía funcionario del régimen

Sede de la CIA, la Inteligencia estadounidense. Foto: EFE
Estados Unidos

La CIA formó un grupo secreto sobre Cuba, según The New York Times: este es el objetivo que apunta contra el régimen

Grupo de personas intentando invadir propiedad privada en Carúpano - Fotos: X
Carúpano

Graban a un grupo de personas intentando invadir propiedad privada en Carúpano ante la presencia de policías

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elenco de La Odisea-Foto: EFE
La Odisea

Superó a 'Joker' y 'Deadpool & Wolverine': esta es la cifra con la que 'La Odisea' se convierte en la película clasificación R más taquillera

José Breijo, preso político del régimen venezolano - Foto: NTN24
Venezuela

Murió el ex-preso político José Breijo quien tras ser excarcelado en Venezuela se encontró con que en su vivienda vivía funcionario del régimen

Sede de la CIA, la Inteligencia estadounidense. Foto: EFE
Estados Unidos

La CIA formó un grupo secreto sobre Cuba, según The New York Times: este es el objetivo que apunta contra el régimen

Partido de voleibol - Foto de referencia: EFE
voleibol

Venezuela se corona campeona de la Copa Panamericana Sub-17 de Voleibol

Grupo de personas intentando invadir propiedad privada en Carúpano - Fotos: X
Carúpano

Graban a un grupo de personas intentando invadir propiedad privada en Carúpano ante la presencia de policías

Foto de militantes de Hamás (EFE)
Hamás

Hamás acepta entregar las armas: “Un acuerdo histórico” para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

Atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Atentado

Atentan en Colombia contra la vida de Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023