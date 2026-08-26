ONG Provea exige al régimen venezolano publicar registro unificado y actualizado de desaparecidos tras el devastador doblete sísmico

Este miércoles, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al régimen de Venezuela un registro público y actualizado sobre el saldo de desaparecidos que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

"Exigimos al Estado venezolano un registro público, unificado y actualizado. Sin él, la búsqueda continúa solo en manos de las familias", manifestó Provea en su cuenta de Instagram.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.