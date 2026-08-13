Jugador crucial de la Selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería al más veces campeón de la Serie A

Jhon Lucumí hace su sueño realidad y, luego de varias temporadas de lucha y disciplina, da un salto en su carrera que lo pone en una de las mejores ligas del mundo. El defensor colombiano se convirtió en el nuevo fichaje estrella de la Juventus de Turín, uno de los clubes más reconocidos del planeta.

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Este fichaje venía siendo uno de los más sonados en los últimos días y parecía que el rumor estaba tomando forma de realidad, hasta que Fabrizio Romano, periodista experto en el tema de fichajes, lo confirmó a través de su cuenta oficial de X.

Con esto, Jhon Lucumí dejaría al Bologna y se alista para comenzar una nueva campaña con el gigante de Turín, que siempre está llamado a ser protagonista en la Serie A, pelear por el título y ser protagonista en la Champions League.

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Según el periodista Fabrizio Romano, Juventus alcanzó un acuerdo verbal con Bologna por Jhon Lucumí. La cifra establecida para hacer efectiva la operación ronda los 20 millones de euros, más bonificaciones por objetivos alcanzados.

Se espera que el defensor colombiano esté el fin de semana en Turín para realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

Cabe aclarar que Lucumí llevaba varios días esperando la luz verde de Bologna y la última oferta fue definitiva para sentenciar su futuro. El zaguero central de la Selección Colombia se vestirá de los mismos colores que alguna vez lució Juan Guillermo Cuadrado.

Finalmente, cabe resaltar que Lucumí fue una ficha importante para Colombia en la Copa del Mundo de 2026, en donde la Tricolor llegó a octavos de final y perdió ante Suiza al caer en penaltis.