Capturan en Tibú a alias ‘Pollo’ quien es señalado del reclutamiento forzado y asesinato de la menor Mónica Liseth Beltrán en Colombia

Alias ‘Pollo’, quien es señalado por las autoridades de estar involucrado en el reclutamiento forzado y asesinato de la menor Mónica Liseth Beltrán, fue capturado en el barrio Villa Paz, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en medio de una operación que tuvo colaboración de la Fuerza Pública.

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El Ministerio de Defensa notificó que el procedimiento fue hecho con participación de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía, en una acción dirigida en contra de integrantes de la denominada Estructura 33 de las disidencias que opera en la región del Catatumbo.

En la captura, las autoridades incautaron una pistola y 12 cartuchos, según informó Mindefensa por medio de sus redes sociales.

El detenido es señalado de tener participación en el caso de Mónica Liseth Beltrán, una menor que reclutaron en abril de 2026 en Tibú y que su muerte fue denunciada por su familia en septiembre. La información que está publicada por medios locales indica que la adolescente estuvo por varios meses en poder de las disidencias previo a que sus familiares fueran informados de su asesinato.

Mónica Liseth Beltrán fue reclutada en abril, momento en el que hombres armados irrumpieron en su vivienda en Tibú y se la llevaron. Según las denuncias conocidas más adelante, la menor estuvo cerca de cinco meses en poder del grupo armado.

Su padre, Ramón Darío Beltrán, denunció de manera pública el reclutamiento y reclamado por meses pidiendo la liberación de su hija. El 20 de septiembre recibió llamadas en las que le expresaron que la menor falleció y después recibió un video que tiene relación con el crimen.

Una de las versiones que se conocen del caso apunta a que Mónica fue asesinada cuando trataba de escapar. Otra hipótesis es que pudo tratarse de una represalia luego de la fuga de otros menores. Estas versiones no fueron confirmadas oficialmente al momento de los primeros reportes acerca del crimen.

Con la captura de alias ‘Pollo’, Mindefensa aseguró que se afecta de forma directa a la estructura que se señala de realizar reclutamiento ilícito de menores en el Catatumbo.