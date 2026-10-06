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Detienen en México a "El Tanque", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Detienen en México a "El Tanque", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación
Detienen en México a "El Tanque", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación
Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", lideraba las operaciones del CJNG en varios estados del sur del país, informó en la red X el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Autoridades mexicanas anunciaron este martes la detención de un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mafias más poderosas del país a la que Estados Unidos señala de traficar fentanilo.

Este grupo criminal es conocido por sus tácticas violentas y atentados contra autoridades. El gobierno de Donald Trump lo declaró "organización terrorista extranjera" en febrero de 2025.

Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", lideraba las operaciones del CJNG en varios estados del sur del país, informó en la red X el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Formaba parte del "círculo cercano" de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del cártel, añadió el funcionario.

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México ha incrementado los operativos contra esta y otras bandas criminales bajo la presión de Trump, quien amenaza con actuar por su cuenta contra los cárteles al afirmar que los delincuentes controlan al país.

"El Mencho" cayó en un operativo militar en febrero pasado. Su muerte desató una violenta respuesta, con bloqueo de carreteras e incendio de vehículos en un tercio del país.

Harfuch también ligó a Cazarín con el ataque contra un helicóptero militar en 2015, en una acción con la que el CJNG evitó la captura de Oseguera y que dejó 20 policías y nueve soldados muertos.

Dado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a este líder regional en 2024, en su detención "hubo intercambio de información" con la agencia antidrogas de ese país, la DEA, añadió el secretario.

Al CJNG se le acusa de la explosión de un coche bomba en el centro del país a finales de agosto y del asesinato de un popular alcalde en noviembre de 2025.

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