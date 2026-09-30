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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Cilia Flores

Abogados de Cilia Flores presentan nuevo documento: insisten en la libertad bajo fianza de la esposa del dictador Nicolás Maduro por "deteriorado estado de salud"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - Foto de referencia: EFE
Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - Foto de referencia: EFE
La defensa sostiene que "la permanencia de Flores" en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn "podría afectar aún más su estado de salud", que califican de "deteriorado".

Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, volvió a solicitar este miércoles al juez Alvin K. Hellerstein que autorice su "traslado a prisión domiciliaria".

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La petición fue presentada por su equipo de abogados mediante nuevos documentos entregados ante la corte.

La defensa sostiene que "la permanencia de Flores" en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn "podría afectar aún más su estado de salud", que califican de "deteriorado".

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La defensa de Flores presentó el nuevo escrito con una propuesta inusual: "que sea la República Bolivariana de Venezuela quien asuma todos los costos de su libertad vigilada, incluyendo residencia, seguridad privada, monitoreo por GPS y custodio".

Cilia Flores y Nicolás Maduro cumplirán nueve meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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Flores se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión federal ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Está acusada por la justicia de Estados Unidos de delitos graves relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro en Estados Unidos comenzará el 1 de junio de 2027 en la Corte Federal del Distrito Sur de NY.

Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

Históricamente, Flores ha sido descrita como una operadora política central y un pilar de la consolidación institucional de la tiranía en Venezuela.

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