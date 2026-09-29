Lamine Yamal se luce antes del Balón de Oro: golazo y doblete en la goleada de la selección española

Lamine Yamal de nuevo deja una imagen de candidato al Balón de Oro. El atacante español ha sido el protagonista de una noche espectacular en el Ramón Sánchez-Pizjuán al marcar un doblete y asistir en otro gol en la goleada 4-1 de España ante Croacia, en la segunda jornada de la Nations League.

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El primer aviso llegó a solo dos minutos después del inicio. España construyó una gran jugada desde el costado izquierdo, movió la pelota de un lado al otro y halló a Lamine en las inmediaciones del área. El delantero controló y definió de primera para colocar el 1-0 y desatar la celebración en Sevilla.

Croacia reaccionó y consiguió el empate, pero España de nuevo tomó ventaja gracias a otra aparición decisiva de Lamine. El jugador del Barcelona recibió el balón en una acción por la banda y puso un centro preciso con su pierna derecha para que Marc Pubill marcara de cabeza el 2-1.

En el segundo tiempo, Pedri halló a Lamine con un pase filtrado que rompió la línea defensiva croata. El extremo dentro del área con el balón, avanzó hacia un espacio que casi no tenía ángulo y, pese a la presión de los defensores, se hizo con la manera de enviar la pelota al fondo de la red.

El balón entró junto al palo para el 3-1, en una definición que de nuevo muestra la capacidad del español para resolver situaciones complicadas.

El gol completó el doblete de Lamine, que también había participado de forma directa en el segundo tanto. Nico Williams puso posteriormente el 4-1 definitivo para una España que además llegó a los 40 partidos consecutivos sin perder.

La actuación llega justo cuando el debate por el Balón de Oro 2026 entra en su etapa decisiva. La votación ya terminó y la ceremonia de entrega se prevé para el 26 de octubre en Londres. Lamine está entre los nombres destacados de una edición que se ve especialmente pareja.

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El español ya habló abiertamente acerca del premio antes de estos partidos y sostuvo que su objetivo era seguir ganando y rindiendo al máximo para que el debate terminará por sí solo.

Ahora, después de un doblete y una asistencia con España, Lamine de nuevo entrega argumentos sobre el terreno de juego. Y lo hizo con un golazo que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la noche de Nations League en el país iberico.