“Un sueño hecho realidad”: Reencuentros de mascotas y sus dueños traen esperanza tras el terremoto en Colombia

En medio de la tragedia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las labores de búsqueda no solo se concentran en hallar supervivientes humanos entre los escombros.

En Cali, una de las urbes más afectadas, grupos de rescatistas independientes y voluntarios han volcado sus esfuerzos a salvar a las mascotas que quedaron atrapadas tras el colapso de múltiples edificaciones.

Escenas de profunda emotividad han marcado las jornadas de remoción de escombros.

Una de ellas protagonizó Vickye Giraldo, una abogada de 56 años, quien logró reencontrarse con su “gato Polux” tras tres días de búsqueda en las ruinas del edificio inclinado donde vivía.

“Es un momento indescriptible… Es un sueño hecho realidad, de verdad que sí”. Expresó entre lágrimas tras recibir al felino de manos de los brigadistas.

La labor de rescate animal enfrenta complicaciones extremas por el riesgo de colapso de las estructuras destruidas y el vencimiento de la ventana crítica de las 72 horas.

Sin embargo, historias como la de Polux o la extracción exitosa de caninos débiles e deshidratados que son atendidos de inmediato por médicos veterinarios en el sitio alimentan la fe de los afectados.

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Los rescatistas destacan la importancia de no desestimar la vida de los animales de compañía en medio de los operativos de desastre.

“Sabemos que las mascotas son como los hijos. Sé que hay mucha gente pensando en los humanos, pero debe llegar el momento en que las mascotas estén ahí representadas y buscándolas”, señaló Nelson Vidales, voluntario desplegado en la zona de desastre.

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Asimismo, se han creado catálogos fotográficos de animales rescatados o extraviados para facilitar el reconocimiento por parte de sus familias, ofreciendo un respiro de humanidad frente al devastador panorama del sismo.