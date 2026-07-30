El FC Barcelona en problemas: La RFEF investiga al club catalán por presuntos contactos irregulares con Julián Álvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó incoar un procedimiento disciplinario extraordinario al FC Barcelona tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por los presuntos contactos irregulares con el delantero argentino Julián Álvarez.

La RFEF ya nombró un instructor para la tramitación del caso y notificó oficialmente al club catalán, que ahora dispondrá de un plazo legal para presentar sus alegaciones de defensa.

​La acción legal del Atlético de Madrid se remonta al pasado 30 de junio, cuando la directiva colchonera acudió ante la RFEF y la FIFA al considerar que la entidad azulgrana entabló negociaciones con un futbolista que se encontraba en pleno "periodo protegido".

Según la normativa internacional, este periodo abarca tres temporadas completas para jugadores contratados entre los 23 y 28 años. "La Araña", que llegó a Madrid procedente del Manchester City a los 24 años, aún está bajo la cobertura de esa protección legal.

​Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, denunció públicamente lo que calificó como una "campaña de acoso y derribo" a través de filtraciones e impulsó la postura oficial del club rojiblanco, el jugador no está en venta.

"Nuestra respuesta sí es infinita: no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni de 200", enfatizó la cúpula directiva madrileña.

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​A pesar del rechazo absoluto del Atlético, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó públicamente el interés del técnico Hansi Flick y defendió la propuesta económica enviada por la institución azulgrana.

A la controversia se sumaron las declaraciones del propio atacante durante su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026, donde admitió que "lo mejor para todos es una transferencia" para cumplir su sueño profesional.

​De determinarse que el Barcelona indujo al futbolista a romper o forzar la rescisión de su contrato durante el periodo protegido, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece severas penalizaciones.

El club sancionado podría enfrentar la prohibición de inscribir nuevos futbolistas tanto a nivel nacional como internacional durante dos periodos de fichajes completos y consecutivos.