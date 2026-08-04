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Martes, 04 de agosto de 2026
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Venezuela

“Seríamos irresponsables de no considerarlo”: Grupo Éxito evalúa su regreso a Venezuela tras más de una década de ausencia

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Grupo Éxito no descarta abrir nuevamente en Venezuela-Foto: ilustración Canva
Grupo Éxito no descarta abrir nuevamente en Venezuela-Foto: ilustración Canva
El presidente y CEO de la multinacional colombiana, Carlos Callejas afirmó que la compañía analiza las oportunidades en el mercado venezolano.

Más de diez años después de haber salido del mercado venezolano, la cadena multinacional Grupo Éxito no descarta reabrir sus operaciones en el país vecino. Así lo confirmó su presidente y CEO, Carlos Callejas, quien aseguró que la compañía tiene el compromiso de estudiar las posibilidades comerciales en ese territorio.

During un evento comercial reciente en Colombia, el ejecutivo fue enfático sobre el interés de la corporación.

"Seríamos irresponsables de no considerarlo y analizar ese mercado. Tenemos la responsabilidad de analizar el mercado de Venezuela por razones como: estuvimos antes en ese país, nuestras marcas se conocen ahí y el pueblo venezolano en su momento nos buscó y nos premió con su lealtad y su preferencia", afirmó Callejas.

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El líder del Grupo Éxito reconoció el potencial del consumo en la nación caribeña, al tiempo que se refirió a la compleja situación que atraviesa el país tras los recientes fenómenos sísmicos que han golpeado a la región.

"Venezuela es un mercado con mucho potencial, pero obviamente es un país que hoy con el terremoto sin duda alguna está sufriendo y necesita de una reconstrucción", señaló el directivo.

Callejas agregó que el objetivo histórico del grupo empresarial ha sido servir como un “catalizador de desarrollo económico y social” en los mercados donde opera.

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El posible retorno de una de las cadenas retail más importantes de la región marcaría un hito estratégico en la reactivación del comercio binacional entre Colombia y Venezuela.

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