Lamentable contraste: abren al público playas de La Guaira rodeadas de edificios colapsados por los terremotos

Las playas en La Guaira, Venezuela, reabrieron oficialmente sus puertas al público cuatro meses después de los devastadores terremotos.

En las imágenes se observa a varios visitantes disfrutando del mar y de los servicios que ofrecen los comerciantes.

Sin embargo, en otras imágenes se ve la desolación que dejó en dicha región el doblete sísmico.

Específicamente, se puede evidenciar de fondo los edificios colapsados o destruidos por los devastadores movimientos telúricos.

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La Cámara Turística Playera autorizó el ingreso los sábados y domingos de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el propio Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.