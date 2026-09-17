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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Gustavo Petro
Programa: Club de Prensa

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La ofensiva contra los grupos criminales y sus principales cabecillas por parte del gobierno colombiano avanza significativamente. El resultado de estas operaciones ha permitido la captura de integrantes de alto calibre en estas organizaciones al margen de la ley. Para conversar sobre este tema y los vínculos estrechos que habría tenido el expresidente Petro con alias Calarcá e Iván Mordisco, el programa Club de Prensa de NT24 conversó con Esteban Hernández, presentador de Claro y Directo América, y Andrés Úsuga, magíster en Inteligencia Estratégica.

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