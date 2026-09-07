EE. UU. reveló impactante video de operativo de interdicción de una embarcación en el Pacífico: operaba como estación de reabastecimiento de combustible para narcotraficantes

Fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos ejecutaron el 7 de septiembre una operación de interdicción contra una estación flotante de reabastecimiento de combustible que apoyaba operaciones de narcotráfico marítimo en el Pacífico Oriental, según informó la entidad militar a través de sus redes sociales.

La intervención fue dirigida por el Comando Sur (SOUTHCOM) y ejecutada por las fuerzas del Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM).

La inteligencia militar confirmó la participación de la embarcación con la organización narcoterrorista violenta Los Choneros, grupo criminal con base en Ecuador que ha expandido sus operaciones de tráfico de drogas en la región.

Según el comunicado oficial, tras la interceptación exitosa, los individuos que se encontraban en la embarcación fueron removidos y serán transferidos a las autoridades ecuatorianas para su procesamiento judicial.

Una vez evacuada la tripulación y asegurada la embarcación, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir el navío.

El JTF-WHEM es una fuerza de tarea conjunta que integra personal de la Marina de Estados Unidos (US Navy) y el Cuerpo de Marines (USMC), entre otras ramas militares. Esta estructura opera bajo la dirección del Comando Sur para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La operación forma parte de los esfuerzos continuos para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Las estaciones flotantes de reabastecimiento representan un componente crítico en las operaciones de narcotráfico marítimo, ya que permiten a las embarcaciones de traficantes extender significativamente su rango de operación sin necesidad de tocar puertos controlados.

Los Choneros es una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, país que en años recientes ha experimentado un dramático aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico. El grupo ha sido vinculado con cárteles internacionales y controla importantes rutas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

El Comando Sur enfatizó en su comunicado que continuará "conduciendo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio occidental".

El pasado 2 de septiembre, Estados Unidos interceptó una embarcación vinculada con actividades de narcotráfico de Los Choneros.

La unidad del Ejército de Estados Unidos mencionó que Infantes de Marina y marineros norteamericanos, desplegados desde el USS San Antonio (LPD 17), “interceptaron, abordaron, registraron y despejaron la embarcación sin incidentes”.

“Las personas rescatadas de la embarcación están siendo entregadas a las autoridades ecuatorianas. Una vez despejada la embarcación, las fuerzas americanas la hundieron”, mencionó.

Sobre esta operación el general Donovan aseveró que el Comando está “tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas utilizadas por los narcoterroristas para traficar drogas y propagar la violencia en todo el hemisferio occidental”.