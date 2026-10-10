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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Presos políticos

Agua fangosa y comida horrible: ex-preso político del régimen cubano describe lamentables tratos

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Zúñiga, quien pasó dos décadas como prisionero político en Cuba, ha revelado las extremas condiciones de tortura y aislamiento que enfrentó como miembro de Los Plantados, grupo que se negó a usar uniformes de reos comunes y a someterse a programas de adoctrinamiento del régimen. Durante su testimonio, Zúñiga explicó el fundamento del sistema penitenciario del régimen cubano, copiado del Gulag soviético: “Lenin decía que a tu enemigo reeduca; si no se reeduca, destruye”. Según describió, este sistema está diseñado para destruir física e intelectualmente a quienes desafían al régimen, mediante dos vías complementarias de represión sistemática. El exprisionero detalló su experiencia en una celda tapiada, donde permaneció dos años en Santa Clara y siete años adicionales en Boniato. Las condiciones sanitarias resultaban devastadoras. Relató que prisioneros murieron de escorbuto y hambre debido a la alimentación precaria. “La comida no les permitía mantener las calorías necesarias para la sustentación”, afirmó. Él mismo sufrió cólicos nefríticos por consumir “agua fangosa”, sin recibir atención médica alguna: “Ni una pastilla de aspirina para calmar los cólicos renales”, recordó.

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