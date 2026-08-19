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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Perú

Temblor de 4,8 de magnitud se sintió con fuerza en la madrugada de este miércoles en Lima

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo
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El evento se presentó a las 5:28 de la mañana (hora local) y fue reportado, también, por varias personas en las redes sociales.

El Centro Sismológico de Perú informó que este miércoles en la madrugada se registró un temblor de magnitud 4,8 que se sintió con fuerza en la capital del país, Lima.

El organismo indicó que el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y que tuvo como epicentro una zona a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima.

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El evento se presentó a las 5:28 de la mañana (hora local) y fue reportado, también, por varias personas en las redes sociales.

“Acaba de temblar aquí en Lima y salí de mi cama al toque. Aunque fue leve, creo quedé traumada con lo que pasó en Venezuela y en Colombia”, escribió una de las personas que sintió el movimiento en la red X.

Otra más se declaró sorprendida por la fuerza con la que se percibió el sismo. “Si así se siente un 4.8... oh Lima, estamos fritos”.

Otra usuaria más indicó que el sismo “fue muy fuerte, estaba durmiendo y lo sentí”. “Si así se ha sentido de 4,8 no quiero saber de uno más fuerte”, lamentó otra persona más.

El pasado 24 de junio dos fuertes terremotos de 7,2 y 7,5 devastaron la zona de la Guaira en Venezuela y dejaron al menos 6.438 muertos.

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Luego, el 10 de agosto, un terremoto de 7,4 estremeció a Colombia y dejó serios al menos 287 muertos y daños en Pereira, Cali, Manizales y el departamento del Chocó.

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