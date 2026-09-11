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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Accidente de tren

Al menos 44 personas resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en el norte de Francia

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rieles de tren - Foto de referencia: Canva
Rieles de tren - Foto de referencia: Canva
El hecho se presentó sobre las 19:45 locales, dijo la prefectura de Seine-Maritime en un comunicado.

Un total de 44 personas, incluida una mujer evacuada de emergencia, resultaron heridas este viernes por el descarrilamiento de un tren regional que llevaba a 186 pasajeros y operaba la ruta Ruan - Caen, en el norte de Francia, dijo el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.

El descarrilamiento ocurrió en el departamento de Seine-Maritime, entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.

Las "pruebas de detección" realizadas al conductor del tren dieron "todas negativas", precisó en un comunicado.

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La policía judicial de Ruan está a cargo de la investigación para "determinar las causas de las lesiones graves" de la mujer, dijo Gallois.

El hecho se presentó sobre las 19:45 locales, dijo la prefectura de Seine-Maritime en un comunicado.

"Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario francesa, ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación", dijo previamente en X el ministro de Transporte Philippe Tabarot.

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"La prioridad es atender a los pasajeros y entonces restaurar las condiciones del tráfico", dijo SNCF Réseau.

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