Al menos 44 personas resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en el norte de Francia
Un total de 44 personas, incluida una mujer evacuada de emergencia, resultaron heridas este viernes por el descarrilamiento de un tren regional que llevaba a 186 pasajeros y operaba la ruta Ruan - Caen, en el norte de Francia, dijo el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.
El descarrilamiento ocurrió en el departamento de Seine-Maritime, entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.
Las "pruebas de detección" realizadas al conductor del tren dieron "todas negativas", precisó en un comunicado.
La policía judicial de Ruan está a cargo de la investigación para "determinar las causas de las lesiones graves" de la mujer, dijo Gallois.
El hecho se presentó sobre las 19:45 locales, dijo la prefectura de Seine-Maritime en un comunicado.
"Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario francesa, ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación", dijo previamente en X el ministro de Transporte Philippe Tabarot.
"La prioridad es atender a los pasajeros y entonces restaurar las condiciones del tráfico", dijo SNCF Réseau.