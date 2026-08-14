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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Presos políticos

EE. UU. se pronunció tras masivas excarcelaciones en Venezuela: "continuamos avanzando en el plan de tres fases"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Excarcelaciones en Venezuela (AFP)
Excarcelaciones en Venezuela (AFP)
El Gobierno Trump asegura que está monitoreando el plan de tres fases de cerca.

El régimen de Venezuela, mediante Miguel Ángel Pérez Pirela, confirmó este viernes 131 excarcelaciones de presos políticos en varios centros carcelarios del país.

Este sorpresivo movimiento de la dictadura ocurre luego de que el miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicara en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

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Aunque salieron de los centros de tortura, la dictadura aseguró que se les otorgó "medidas alternativas" a la privación de la libertad.

Tras esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció y celebró la decisión como "un paso crucial" para la reconciliación de Venezuela.

"La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos", señaló.

Y agregó que el Gobierno de Donald Trump está al frente de la situación para continuar en el proceso de transición política.

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"A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas", agregó.

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