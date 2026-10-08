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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Nueva York

Alcalde de Nueva York pedirá a Trump sacar a ICE de la ciudad tras tiroteo en el que agente hirió a un hombre

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE (AFP)
Agentes de ICE (AFP)
El portavoz del DHS declaró en un comunicado que los agentes intentaban "detener a un extranjero ilegal con antecedentes penales procedente de la República Dominicana.

Este jueves un hombre resultó herido de bala por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una operación en el Bronx, en Nueva York.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), agentes realizaban un operativo "para arrestar a un ciudadano dominicano en situación irregular, condenado" en varias ocasiones.

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"Durante la intervención, un agente de ICE hizo uso de su arma de fuego y el individuo resultó herido. Los agentes (…) le prestaron ayuda de inmediato. El hombre está con vida y fue trasladado a un hospital local", dijo un portavoz.

Tras esto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que pediría al presidente Donald Trump que retirara a los agentes federales de inmigración de la ciudad.

El portavoz del DHS declaró en un comunicado que los agentes intentaban "detener a un extranjero ilegal con antecedentes penales procedente de la República Dominicana, con una condena previa por hurto mayor y múltiples detenciones previas por agresión, robo, posesión de drogas y tenencia de armas".

Mamdani señaló que un niño de cinco años se encontraba en el coche cuando se produjo el altercado.

"Se trata de una situación inaceptable e increíblemente grave", aseguró el alcalde demócrata el día X, añadiendo que había llamado al presidente.

Y agregó: "cuando hablemos, le exigiré que ponga fin a todas las acciones de control de ICE en nuestra ciudad. No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

Aunque se han reunido en varias ocasiones de manera cordial, Mamdani y Trump chocaron en varias ocasiones antes de que el alcalde socialista musulmán llegara a la alcaldía.

Varios cientos de manifestantes se reunieron pacíficamente en el lugar del tiroteo por la tarde para expresar su oposición a los operativos de ICE.

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Muchas personas se dirigieron después al hospital cercano donde se atendía a la víctima.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó el jueves en X que espera que "las autoridades federales ofrezcan una explicación completa y transparente de las circunstancias que rodean este incidente".

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