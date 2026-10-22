Alias 'Contador', integrante de las Farc, regresó a Colombia tras extradición por narcotráfico a EE. UU.: estos son los delitos por los que debe responder ahora

En la mañana de este 22 de octubre, Migración Colombia dio a conocer que recibió en el país a un criminal de vieja data del suroccidente nacional: José Albeiro Arrigui Jiménez, alias 'Contador'. El jefe guerrillero cumplía una condena en Estados Unidos, tras su extradición en 2023.

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Según Migración, alias 'Contador' arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo proveniente de Alexandria, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. El proceso migratorio y su posterior entrega se dieron en articulación con la DIJIN y la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU).

Alias 'Contador', según la información dada por la entidad, es requerido por las autoridades colombianas para responder por los presuntos delitos de “concierto para delinquir agravado, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, homicidio simple, desplazamiento forzado, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, entre otros”.

¿Quién es alias 'Contador'?

Alias 'Contador' era uno de los hombres más importantes de las disidencias de las Farc en el suroccidente nacional, específicamente en Putumayo y Nariño.

No solo fue perseguido por las autoridades por tener vínculos con el cártel de Sinaloa mexicano, sino también porque había ocupado un puesto de alto mando criminal como reemplazo de Walter Patricio Arízala, alias 'Guacho', en el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc.

Según el portal especializado en crimen organizado InSight Crime, durante años alias 'Contador' habría proporcionado millonarios ingresos a la estructura de 'Guacho' y, a cambio, este le daba paso a los cargamentos de droga hacia el Pacífico por el territorio que controlaba.

Asimismo, 'Contador' quedó señalado como sucesor en Nariño luego de que 'Guacho' fuera abatido en diciembre de 2018, tras conocerse el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio en territorio nacional. Su estructura, 'Los Contadores', se quedó con territorios que antes eran de la disidencia, como Llorente, Alto Mira y Frontera.

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Cabe resaltar que el expediente de extradición indica que, entre agosto de 2017 y febrero de 2020, 'Contador' lideró una organización criminal que llegó a contar con más de 200 hombres armados y que, en algún momento, se enfrentó con la disidencia de 'Guacho' por el control territorial, antes de asociarse.

En el mismo sentido, la investigación también lo relacionaba presuntamente con el tráfico de armas, desapariciones forzadas y nexos con integrantes de la Fuerza Pública. Entre los hechos atribuidos a la organización estaban el asesinato del excombatiente de las Farc Jorge Granja Rodríguez, ocurrido el 21 de diciembre de 2018 en Tumaco, y el desplazamiento forzado del líder social y defensor de derechos humanos Angelo Urrieta Ibarra.

Finalmente, alias 'Contador' deberá responder por los delitos que se le atribuyen en Colombia tras su llegada de Estados Unidos.