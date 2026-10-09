Aluviones arrastran vehículos e inundan viviendas en Chile: El presidente Kast declara zona de catástrofe

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó zona de catástrofe en la comuna de Las Condes, al este de la ciudad de Santiago, debido a un aluvión que arrastró automóviles y buses, inundó viviendas y generó graves daños en infraestructuras.

La emergencia se reportó el jueves 8 de octubre en el sector de San Carlos de Apoquindo, lugar donde las lluvias intensas provocaron el desbordamiento de quebradas y el descenso de agua, barro, rocas y escombros por calles de la zona. La medida excepcional quiere facilitar la movilización de recursos y coordinar la respuesta de los organismos de emergencia.

El balance preliminar de las autoridades registró al menos seis personas heridas, entre ellas un niño de un año que sufrió una fractura en una pierna. Más de mil personas fueron rescatadas o recibieron asistencia. Además, Viviendas, vehículos y centros asistenciales resultaron afectados. El barro de igual forma llegó al área de urgencias de una clínica.

Las precipitaciones acumularon cerca de 144 milímetros de agua en el sector, lo que dejó el terreno saturado. Entre las probables causas del aluvión, las autoridades anunciaron el bloqueo de un canal subterráneo que permitía el desagüe de una quebrada. La investigación del origen del incidente sigue.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana frente al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Se suspendieron las clases para este viernes en las zonas afectadas para facilitar las labores de emergencia y proteger a las comunidades escolares.

Las autoridades sostienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los sectores con riesgo de nuevas crecidas. El reporte de daños y afectados puede variar a medida que progresen las labores de evaluación y recuperación.