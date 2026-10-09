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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Marco Rubio

"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI": Marco Rubio anuncia nuevas sanciones de EE. UU. sobre el tribunal

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
CPI - Marco Rubio
CPI - Marco Rubio
Asimismo, señaló que "quieren más poder, y lo quieren a costa de nuestra soberanía como nación".

Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional, prometiendo paralizar las operaciones del tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a un exjuez de la CPI que advirtió sobre los crecientes ataques políticos contra el tribunal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington prohibiría las transacciones con lo que calificó de "tribunal deshonesto", intensificando así la larga campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.

El funcionario anunció la medida en un video acompañado del texto: "Esta acción debería alentar a nuestros Aliados dentro de la Corte a trabajar por soluciones para poner fin a esta amenaza a la soberanía de EE.UU. para siempre".

"Por décadas, republicanos y demócratas han rechazado la idea de que la Corte Penal Internacional tiene el poder para enjuiciar a los ciudadanos americanos, para enjuiciar a los servidores militares o líderes políticos, porque América nunca se unió al tribunal", inició el comunicado en video del secretario.

"No necesitamos ese tribunal y no lo queremos", agregó.

"Quieren que la CPI haga más, incluyendo el enjuiciamiento de los ciudadanos americanos y los servidores que defienden su país. Quieren enjuiciar a los agentes de patrullaje de fronteras que protegen las fronteras de nuestra nación. Y quieren enjuiciar a nuestros líderes electos que aseguran nuestra seguridad nacional", señaló.

Asimismo, señaló que "quieren más poder, y lo quieren a costa de nuestra soberanía como nación".

Sin embargo, anunció: "el presidente Trump nunca va a permitir que enjuicien a los americanos. Y por eso hoy, Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional".

"Nosotros vamos a sancionar las transacciones con este tribunal inútil, cortando sus recursos y
destruyendo su capacidad de operación contra nosotros. Porque nuestro mensaje es claro. Los
Estados Unidos y la gente americana no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI", añadió Rubio.

Finalmente, señaló que solo el "presidente Trump tiene la resolución para tomar la acción necesaria para terminar esta amenaza una y por todas" y lanzó una advertencia: "O la CPI termina sus
amenazas, o nosotros terminaremos con ella".

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