Periodista venezolano fue amedrentado por un supuesto "comunero" en Yaracuay mientras documentaba colapso de ambulancias: "Ya vas a ver qué es lo que es"

El periodista Ricardo Tarazona, corresponsal de El Carabobeño, fue amedrentado por un individuo que se identificó como "comunero" en el municipio Urachiche, estado Yaracuy.

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Esto, mientras documentaba la escasez de ambulancias operativas en la comunidad El Picure.

Durante la cobertura, el agresor adoptó una actitud hostil y exigió interrumpir la grabación.

La situación derivó en momentos de persecución y una breve incomunicación del equipo periodístico.

"¿De dónde vienen?, ¿de qué parte de Yaracuay?, qué casualidad... Soy comunero, no me estés grabando... Sí hay tres ambulancias, dos están dañadas; no me alces la voz", pronunció de forma agresiva el hombre, aparentemente afín al chavismo.

"No quiero dar entrevista, no me interesa, yo solo quiero saber lo que pasa", acotó el sujeto.

Segundos después, un adulto mayor entró en la discusión y mencionó: "Mire, señor (se dirigió al periodista), este señor no es de aquí, ve a saber de dónde viene".

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Posteriormente, el supuesto "comunero" sostuvo: "Mientras no se politice la cuestión (la noticia) de pinga, pero el fin es político... Ya vas a ver qué es lo que es".

Este hecho contrasta con el diálogo político que se desarrolla en Venezuela, en el cual chavismo y AN 2015 firmaron acuerdos para "resguardar la libertad de expresión en el país".