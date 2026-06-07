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Domingo, 07 de junio de 2026
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Tormenta tropical

Amenaza por Depresión Tropical Dos-E en las costas del pacífico: La CNPC alerta una fuerte tormenta

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta | Foto Canva
Tormenta | Foto Canva
El fenómeno climático mantiene bajo observación a dos países de Latinoamérica ante eventuales avances de la tormenta.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este domingo que la Depresión Tropical Dos-E está en alerta en las costas del Pacífico de México, especialmente en el estado de Guerrero.

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El anuncio detalla que el sistema se localiza a 255 kilómetros de punta de Acapulco y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

En ese contexto, por temas de evolución climática y cercanía con tierra, la tormenta tropical puede llegar hasta las lagunas de Chacahua, Oaxaca, Tecpan de Galeana y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hizo una contundente advertencia sobre lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en algunas regiones del sur de México.

¿Qué es una Depresión Tropical Dos-E y por qué prevenirla?

Es un fenómeno climático que se desarrolla como un ciclón tropical de formación temprana, su presión genera fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, con potencial de evolucionar a la tormenta tropical Boris.

Prevenirla y preparase para este peligroso evento climático es vital, ya que, en algunas ocasiones concentra un riesgo de intensificación donde absorbe la energía del océano para luego convertirse en un ciclón.

Además, sus vientos destructivos son capaces de derribar árboles, dañar techos y convertir objetos sueltos en proyectiles peligrosos.

Alerta en otros países

El comunicado también mantiene bajo alerta las costas de El Salvador, cerca del río Suchiate, que queda aproximadamente a 460Km, frontera entre México y Guatemala.

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CNPC afirmó que la zona de baja presión mantiene alrededor de un 70% de probabilidad de desarrollar un ciclónico en su avance hacia el norte.

Las autoridades recomiendan evitar el cruce de ríos, corrientes, y permanecer en lugares seguros en caso de eventuales precipitaciones.

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