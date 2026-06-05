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Viernes, 05 de junio de 2026
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Nasa

La Nasa pidió a astronautas de la Estación Espacial Internacional que se preparen para una posible evacuación

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
La medida se da mientras una tripulación rusa intenta reparar una fuga de aire cada vez más grave en la parte del laboratorio orbital que les corresponde.

La NASA informó que ordenó el viernes a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se refugiaran en su nave espacial y se prepararan para una posible evacuación.

La medida se da mientras una tripulación rusa intenta reparar una fuga de aire cada vez más grave en la parte del laboratorio orbital que les corresponde.

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Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 de la NASA en la estación, dos astronautas estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso, recibieron órdenes del control de misión de la NASA a las 9:04 hora del este del lunes.

En la orden la Nasa les pidió a los astronautas que entraran en su nave espacial Crew Dragon acoplada a la estación y se pusieran sus trajes espaciales por si la fuga de aire requería una evacuación de emergencia, según informó un responsable de la NASA.

Bethany Stevens, portavoz de la Nasa, informó que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, “ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigado por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha”.

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“Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca. La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y esfuerzos periódicos de reparación parcial”, indicó.

Mencionó que “tras nuevas fugas”, Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa el viernes 5 de junio. “Por abundancia de precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación”.

“Seguimos trabajando con nuestros contrapartes rusos, junto con el resto de la comunidad internacional que apoya la estación espacial, para llegar a una resolución más permanente”, concluyó.

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