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Viernes, 03 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Pese a la inacción del régimen, Delcy Rodríguez asegura que la fase de búsqueda y rescate continúa activa en Venezuela tras más de ocho días de los terremotos: cifra de muertos ascendió a 2.645

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
La encargada del régimen chavista ofreció una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la fase de búsqueda y rescate continúa activa en varias zonas del país tras más de ocho días de los mortales terremotos.

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“Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto (...) pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescates. Nosotros seguimos en ese proceso”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

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Según la jefe chavista, las labores de búsqueda y rescate siguen activas porque sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

“Lo más importante: un equipo especializado para determinar si hay personas con vida en determinado lugar o si hay cadáveres que debamos rescatar antes de iniciar otro proceso”, añadió.

Por otro lado, Rodríguez aseguró que Venezuela está en contacto con distintos países y con empresas internacionales para instalar campamentos transitorios de mejor disponibilidad y habitabilidad.

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“A ocho días de la tragedia por el doblete sísmico, aquí estamos, buscando cómo atender a las víctimas”, dijo.

Este viernes 3 de julio, Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista, reportó que la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 2.645. Además, los heridos aumentaron a 12.666.

Actualmente, en el país latinoamericano se encuentran desplegados equipos de múltiples países que ayudan a la búsqueda y rescate de personas.

Según Delcy Rodríguez, la solidaridad de 31 países, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales han ayudado a atender la emergencia.

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