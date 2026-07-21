Se confirman la muerte de 3 personas en Venezuela por Hantavirus en medio de la tragedia por los terremotos

En medio de la tragedia que sufre Venezuela tras el doble terremoto se le suma una nueva preocupación a la crisis sanitaria que vive el país tras conocerse la muerte de tres personas por Hantavirus. Para hablar sobre este tema, Pedro Fernández, profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela y coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24.