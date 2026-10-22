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María Corina Machado
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Tres años de las elecciones primarias que ganó María Corina Machado: "La líder que necesita Venezuela"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La abogada y activista política venezolana María Oropeza analizó en NTN24 las Elecciones Primarias del 22 de octubre de 2023 en Venezuela, las cuales marcaron un punto importante en la historia del país. “Fueron el despertar de la convicción venezolana de que sí podemos echar para adelante”, aseguró Oropeza, subrayando el papel fundamental de la líder democrática María Corina Machado.

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