“La protesta va a ir en aumento”: analista tras el bloqueo del régimen a los manifestantes en Venezuela

En Venezuela, este martes diferentes agremiaciones salieron a las calles para exigir un aumento salarial inmediato, así como el cumplimiento de las convenciones colectivas del trabajo. Las manifestaciones que tenían como finalidad llegar hasta las afueras del Palacio de Miraflores fueron impedidas por los puestos de control puestos por parte del régimen en las zonas aledañas al palacio presidencial, una vez más exponiendo actos represivos. Sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el politólogo Walter Molina Galdi, quien manifestó que con estos actos una vez más queda claro que al régimen “no le gustan las protestas; estamos hablando de un régimen criminal, tiránico”.