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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Choque de trenes

Nuevo incidente en España con un tren que quedó paralizado por varias horas un día después de la tragedia que dejó decenas de personas fallecidas

octubre 29, 2026
Por: Luis Cifuentes
Tren de OUIGO - Foto de referencia: EFE
Tren de OUIGO - Foto de referencia: EFE
Un tren de la empresa Ouigo quedó inmovilizado con más de 400 pasajeros en un túnel entre Madrid y Toledo.

Un nuevo incidente ferroviario se registró este jueves en España, un día después de la tragedia que cobró la vida de decenas de personas tras el choque de dos trenes en la línea entre Madrid y Sevilla.

Un tren de la empresa Ouigo quedó inmovilizado con más de 400 pasajeros en un túnel entre Madrid y Toledo.

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El incidente ocurrió luego de que se registrara un problema con el sistema eléctrico que derivó en la paralización del tren.

Según se confirmó, el tren afectado fue el Oiugo 6775, que cubría la ruta entre Murcia y Valladolid, al momento de circular por el túnel de El Regajal.

Los pasajeros escucharon un golpe antes de que el tren se detuviera por completo en el túnel.

En medio del incidente, la tripulación apagó el aire acondicionado y el servicio de iluminación para conservar la batería del tren.

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Posteriormente, la compañía envió un tren de reemplazo para trasladar a los pasajeros.

En videos que han circulado en redes sociales se observa a los pasajeros pidiendo explicaciones y muy nerviosos preguntando sobre la información de la situación. A su vez, se escucha a uno de los pasajeros preguntando si los otros trenes tienen información al respecto.

Este hecho se registró casi 24 horas después de la tragedia que dejó más de 60 muertos tras el impacto de dos trenes.

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