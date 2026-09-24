Las omisiones de Delcy Rodríguez en el discurso en la ONU vs. las atrocidades de la dictadura en Venezuela

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino el miércoles 23 de septiembre en la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. En su discurso, la encargada chavista habló de una Venezuela futura y aseguró que se llevarán a cabo elecciones, mientras que omitió muchas de las atrocidades de la dictadura chavista. Y es que los informes de Foro Penal indican que, a septiembre de 2026, el régimen mantiene presas a 344 personas civiles y militares por razones políticas. El registro acumula desde 2014 un total de 19.242 detenciones por razones políticas y 11.472 personas con medidas restrictivas de libertad.