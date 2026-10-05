Increíble obra de la naturaleza: un rayo habría activado explosivo que Farc iban a utilizar para atentar contra tropas del Ejército en Colombia

Miles de personas quedaron incomunicadas por una explosión en una vía rural de Suárez, Cauca.

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Este hecho se registró sobre una vía que comunica el casco urbano del municipio con el corregimiento de La Betulia. En una alcantarilla había sido instalada una carga explosiva con la que se pretendía atacar a las tropas de la Brigada 29 del Ejército, que usualmente patrullan la zona.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el artefacto se activó con la caída de un rayo, durante las lluvias que se han venido registrando en ese lugar, por lo que, afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas.

Sin embargo, lo que sí dejó fue un gran cráter en la carretera, que ha dejado incomunicadas a decenas de familias que residen en el sector. Además, se habla de aproximadamente 4.000 personas afectadas.

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La responsabilidad de la instalación de estos explosivos se le atribuye al frente Jaime Martínez, disidencia de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco', que delinque en el norte del departamento del Cauca.

Una vez finalizadas las lluvias, se hizo el despliegue de uniformados para evitar cualquier afectación a la población civil y verificar si hay más elementos de esta clase en el sitio.

Finalmente, cabe resaltar que esta explosión ocurre pocas horas después de la acción del Ejército, en la que logró frustrar un ataque terrorista en el municipio de Cajibío, también en el departamento del Cauca, al desactivar 25 explosivos instalados cerca de la escuela de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, que ponían en riesgo la vida de 25 niños y niñas.