Trump nombra al arquitecto de su política migratoria como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles.

El anuncio lo hizo a través de su red Truth Social.

Miller, de 41 años, se desempeñaba hasta ahora como jefe de gabinete adjunto y también ostenta el título de asesor de Seguridad Nacional.

Es considerado el arquitecto de la política migratoria de Trump y fue una pieza clave para impulsar el programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato del republicano.

Por su parte, Wiles, de 69 años, no abandonará el círculo del mandatario: según dijo Trump, ocupará otro cargo en el aparato político del presidente. Fue la primera mujer en ejercer como jefa de gabinete de un presidente estadounidense. Hace meses reveló que se sometió a un tratamiento de cáncer de mama.

Tras conocerse la decisión, Wiles se pronunció en X:

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de toda una vida”, escribió.

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“Estoy orgullosa de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y recortar impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a Estados Unidos primero”, añadió.

Un perfil de línea dura

Miller, un consejero de discurso enérgico, enfrentó críticas especialmente duras tras los tiroteos mortales en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a dos personas en Mineápolis, en enero.

La Casa Blanca había rechazado de forma contundente, hace poco, los rumores que apuntaban a que Wiles sería destituida antes de las elecciones de medio mandato.

El nombramiento de Miller indica que Trump, de 80 años, está dispuesto a mantener su rumbo, pese a haber perdido el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente a los demócratas.