Este jueves 27 de agosto, la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la reforma al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que llevará el comité de postulaciones judiciales a 23 miembros, 12 de ellos integrantes de la sociedad civil.

Esto se originó tras los compromisos anunciados el 12 de agosto de 2026 al concluir el primer ciclo de negociaciones.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.