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Martes, 28 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, Valderrama sostuvo: "No hay ningún cambio real, más que perpetrar una reestructuración que sea favorable a la nueva faceta del régimen".

La ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela inició, recientemente, un proceso de "profunda reestructuración" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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La iniciativa de la nueva cara de la dictadura, ahora al mando de Delcy Rodríguez, contempla la renovación de una parte significativa de su directiva y magistrados.

Concretamente, el Parlamento del régimen activó los mecanismos para renovar hasta el 70% de los magistrados del máximo tribunal, buscando cubrir vacantes en diversas salas.

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Al respecto, José Valderrama, abogado constitucionalista, habló en NTN24.

"No hay ningún cambio real, más que perpetrar una reestructuración que sea favorable a la nueva faceta del régimen", dijo el entrevistado.

"Todos los venezolanos tenemos la expectativa de que una transición a la democracia ocurra, pero eso no ocurre en un momento específico, a pesar de todas las presiones que hay (sobre el régimen) lo cierto es que todavía esa transición está en entredicho... El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra", adicionó.

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Así como Valderrama, otros analistas mencionan que Delcy Rodríguez impulsa la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consolidar el control político de su facción tras la salida de Nicolás Maduro (capturado a inicios de enero por las fuerzas de EE. UU.).

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